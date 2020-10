Parma, Krause annuncia 3 nuovi acquisti con un tweet: Osorio, Cyprien e Nicolussi Caviglia

vedi letture

Nuovo tweet del presidente del Parma Kyle Krause, che pochi minuti dopo l'ufficialità di Valentin Mihaila ha pubblicato un tweet in cui ha di fatto ufficializzato tre nuovi acquisti. Tre bandierine nel messaggio del presidente del club emiliano: una venezuelana, per l'acquisto di Yordan Osorio, una italiana, per l'arrivo dalla Juventus di Hans Nicolussi Caviglia, e una francese, con Wylan Cyprien che oggi ultimerà le visite mediche e poi verrà ufficializzato. Il mercato del Parma non è comunque finito: il club emiliano in questi minuti è al lavoro per l'arrivo di un nuovo terzino.