Parma, Krause: "Orgoglioso dei miei". E posta una foto col ct Mancini al Tardini

Il neo proprietario del Parma Kyle Krause ha seguito dal vivo la prima sfida di campionato contro il Napoli. Una sconfitta che brucia, ma che non sembra aver minato il buon umore dell'imprenditore dell'Iowa. Questo il suo tweet dopo la sconfitta contro il Napoli, con le immagini che lo ritraggono anche insieme al ct Roberto Mancini: "E' sempre dura perdere ma più orgoglioso che mai dei miei ragazzi. Oggi è stata una vera emozione. La prossima volta!", ha scritto Krause rimandando tutti alla prossima sfida contro il Bologna.

Always tough to lose but prouder than ever of my guys. Today was an absolute thrill. La prossima volta!

See you in Bologna. #ForzaParma💛💙 pic.twitter.com/EiR5SwoktF

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) September 20, 2020