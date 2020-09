Parma, Krause: "Sono qui per aiutare il club. E come i tifosi, anche io ho i miei sogni"

vedi letture

Presentatosi in sala stampa allo stadio Tardini, il nuovo presidente del Parma Kyle Krause ha espresso tutta la sua felicità per la trattativa andata a buon fine, raccontando i progetti in mente per il Parma: "Per me è un grande onore essere qui di fronte a voi. Essere qui è un'opportunità per combinare le mie due passioni, calcio e Italia. Ho incontrato i giocatori, il mio messaggio è stato molto simile a quello che vi ho inviato ieri. Io sono qui per voi, sono qui per aiutarvi. Carli, Lucarelli, Liverani, sanno benissimo cosa fare e sono preparati, non hanno bisogno di consigli da parte mia. Come i tifosi sognano lo faccio anche io. La prima cosa è fare business, curarlo in un certo modo. Abbiamo fatto calcio da 25 anni, quello che voglio è portare avanti questo progetto e fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per andare avanti con Parma Calcio. Ed è quello che abbiamo detto oggi parlando con lo staff e i giocatori e abbiamo già condiviso idee e nelle prossime finestre di mercato proveremo a mantenere la squadra in Serie A e ad una crescita".