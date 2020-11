Parma, Kucka: "Punti che servono per alzare l'entusiasmo. Dobbiamo sempre crederci"

Al termine di Genoa-Parma, Juraj Kucka, centrocampista del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Questi punti servivano tantissimo per alzare il nostro entusiasmo. Dobbiamo crederci sempre come oggi, abbiamo fatto bene dal primo minuto. Siamo stati una squadra”.

Il Parma ha dimostrato intensità e qualità:

“Ogni squadra perde giocatori per infortunio, non possiamo trovare scuse. Siamo quelli che siamo, ognuno deve dimostrare che vuole giocare e mettere in difficoltà il mister per sceglier la rosa”.

E’ arrivata la scintilla?

“Penso di sì. L’assist? Ho visto Gervinho lì ed è stato bravo lui a trovare lo spazio”.