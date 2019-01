© foto di

Jurja Kucka, nuovo centrocampista del Parma, è stato presentato oggi in conferenza stampa. Ecco le sue parole sulla scelta di tornare in Italia: "L’Italia è la mia seconda casa, di Parma mi hanno parlato solo bene sia della città che del club; conto di dare una mano per centrare gli obiettivi della squadra. Volevo tornare in Italia, di questo calcio non posso parlare male, sono quindi stato contento quando è arrivata questa offerta. Combattiamo, voglio combattere, non sarà facile: l’attuale posizione di classifica del Parma non è male, se facciamo bene spero che si possa finire in una posizione ancora migliore".