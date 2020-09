Parma, Kyle Krause annuncia l'ingresso del figlio nello staff tecnico: sarà match analyst

In attesa di ulteriori innesti di mercato dopo Lautaro Valenti, difensore argentino atteso oggi in Italia, il nuovo presidente del Parma Kyle Krause ha annunciato che suo figlio, a partire da oggi, comincerà a lavorare attivamente nel Parma. "Sono orgoglioso di annunciare - ha detto - che da oggi mio figlio Oliver entrerà a far parte dello staff tecnico del Parma col il ruolo di match analyst", il tweet del numero uno del club emiliano.

Our family commitment to @1913parmacalcio runs deep. Proud to announce my son Oliver who is joining the technical staff in Parma today as the Director of Analytics. Benvenuto @oakrause ! #ForzaParma pic.twitter.com/hQtRLgzMYp

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) September 30, 2020