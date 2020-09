tmw Parma, il nuovo acquisto Lautaro Valenti atteso in Italia domani pomeriggio

Lautaro Valenti domani pomeriggio sarà in Italia per iniziare la sua nuova avventura col Parma. Il centrale ormai ex Lanus, già ufficializzato dai ducali, è in partenza proprio in queste ore dalla sua Argentina.

Classe '99, Lautaro Valenti ha svolto le visite mediche nei giorni scorsi direttamente in patria per poi trasferirsi al Parma con la formula del prestito con obbligo di riscatto.