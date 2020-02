Parma-Lazio, i convocati di D'Aversa: torna Karamoh, prima per Regini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono ben ventitré i convocati di Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, per la gara di domani tra i crociati e Lazio. Diversi recuperi per il mister abruzzese, che potrà contare su Yann Karamoh (al rientro dopo un lungo infortunio) oltre che su Dejan Kulusevski. Recuperato anche Alberto Grassi, mentre c'è Andreas Cornelius, nonostante i problemi accusati dopo il match con il Cagliari. Prima convocazione con il Parma per Vasco Regini. Assenti Luigi Sepe, Gervinho, Roberto Inglese, Andrea Adorante e Matteo Scozzarella, in qualità di terzo portiere c'è Edoardo Corvi, in "prestito" dalla Primavera. Di seguito, la lista completa:

Portieri: Colombi, Corvi, Radu.

Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Regini.

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Grassi, Hernani, Kucka, Kurtic.

Attaccanti: Caprari, Cornelius, Karamoh, Kulusevski, Siligardi, Sprocati.