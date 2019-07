Parma, le prime parole di Brugman: "Contento di essere qui"

© foto di Federico Gaetano

Prime parole dal giocatore del Parma per Gaston Brugman che nella giornata di domani firmerà il contratto con i ducali. “Sono molto contento di essere arrivato, il mister è di Pescara e mi conosce bene, ci siamo anche visti un paio di volte e parlato un po'. - spiega l’uruguayano arrivato in Emilia come riporta Pescarasport24.it - Adesso dopo l’ufficialità potremmo cominciare a discutere. Intanto forza Parma”.