Parma, Liverani: "Busi uno dei profili seguiti. Ringrazio Darmian per la disponibilità"

Fabio Liverani, allenatore del Parma, nel corso dell'intervista a Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 contro l'Hellas, ha parlato anche di Maxime Busi come obiettivo per i ducali, e dell'ultima presenza di Matteo Darmian: "Sui nomi siete più preparati voi, però sì, è uno dei tanti profili che ho guardato. C'è una sintonia molto bella, ci tengo a ringraziare vecchia e nuova proprietà: c'è un lavoro comune. Io osservo dei profili che mi passano e do mie direttive. Il mercato non è mai facile, ma mi fido ciecamente del direttore. Ci mancano ancora un difensore centrale e un esterno che sostituisca Darmian. A questo proposito, ci tenevo a ringraziarlo per la disponibilità che mi ha dato nonostante sia ormai praticamente dell'Inter. Lui ha capito che in questo momento la sua squadra aveva bisogno di una disponibilità, si è congedato da grande uomo e sportivo".