© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso del suo intervento su TMW Radio, il club manager del Parma, Alessandro Lucarelli, ha parlato anche del futuro di Matteo Darmian e Dejan Kulusevski, entrambi nel mirino dell'Inter: "Almeno fino a fine anno rimangono con noi. Kulusevski farà parlare di sè, è un talento nato. L'Atalanta per questo ce lo ha dato solo in prestito secco perché ne conosceva bene le qualità, è un predestinato. Ha una maturità incredibile, dà quantità e qualità senza sosta fino al novantesimo. Per quanto riguarda Darmian è stato bravo il direttore a riuscire a prenderlo, ma è bene che rimangano fino alla fine perché sono giocatori per noi fondamentali".