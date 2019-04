Parma-Milan, le formazioni ufficiali: tornano Conti e Gervinho dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono state rese note le formazioni ufficiali della prima sfida del 33° turno di Serie A, quello che metterà di fronte Parma e Milan: i crociati tornano alla difesa a tre, la medesima tattica messa in campo contro il Torino, due settimane fa proprio in casa, ma col rientro di Bruno Alves al centro della retroguardia. Sulle corsie ancora Gazzola e Dimarco, mentre davanti la notizia più importante è il rientro di Gervinho dal primo minuto, al fianco di Ceravolo, alla terza gara da titolare di fila. Di seguito le scelte dei tecnici:

PARMA (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo; Gazzola, Kucka, Scozzarella, Barillà, Dimarco; Ceravolo, Gervinho.

A disposizione: Brazao, Frattali, Bastoni, Gobbi, Dezi, Diakhate, Machin, Rigoni, Stulac, Siligardi, Schiappacasse.

Allenatore: D'Aversa.

Nei rossoneri confermata la presenza di Borini nel tridente, con Piatek centrale e Suso che partirà da destra per accentrarsi. Qualità del gioco affidata a Calhanoglu, affiancato dalla fisicità di Kessie e Bakayoko. In difesa si rivede Conti, titolare sulla corsia destra e desideroso di lasciarsi alle spalle un periodo di alti bassi, mentre al centro Zapata vince il ballottaggio con Musacchio. Rientra Donnarumma, mentre Paquetà parte dalla panchina, evidentemente preservato per la Lazio.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

A disposizione: A. Donnarumma, Reina, Calabria, Caldara, Abate, Laxalt, Musacchio, Bertolacci, Biglia, Paquetà, Castillejo, Cutrone.

Allenatore: Gattuso.