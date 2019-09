Parma, mura amiche stregate. Ma stavolta il colpevole è allo specchio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Troppi errori per uscire indenni da una gara di Serie A: errori davanti al portiere avversario, davanti al proprio e nella gestione di una partita che era iniziata bene ma che ha rischiato di finire persino in goleada. Il Parma però può recriminare solo sulle proprie disattenzioni dopo la sfida interna al Cagliari, una gara iniziata fortissimo e che sembrava in discesa per i ducali dopo i primi venti minuti di gioco: è bastato però il rocambolesco gol di Ceppitelli ad aprire una voragine nelle certezze della squadra di D'Aversa, scioltasi come neve al solo di fronte al pubblico amico. E' arrivato l'incredibile bis del difensore e neanche la reazione tanto agognata, arrivata alle idi della ripresa, ha cancellato una giornata davvero troppo brutta per essere vera. Non rimane che cancellare tutto e ripartire da Roma, dove l'anno scorso i crociati misero insieme un altro campionario eccezionale di errori: una lezione da cui imparare per non rischiare che la classifica diventi subito così brutta da condizionare le prove di una rosa ringiovanita e non così ricca di esperienza di A.