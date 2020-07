Parma-Napoli, i convocati di D'Aversa: torna Bruno Alves, out Hernani e Radu

Sono stati pubblicati da pochi minuti i convocati del Parma per la sfida di questa sera contro il Napoli. Mister D'Aversa ha convocato 22 crociati per la sfida contro gli azzurri, tra cui spicca il rientro di Capitan Bruno Alves, out per infortunio nelle scorse gare. Assenti Cornelius e Kucka, annunciati ieri, e a sopresa anche il portiere Radu ed Hernani, a causa di un problema muscolare accusato durante l’ultima seduta di allenamento, che sarà valutato nelle prossime ore. Tornano, infine, Darmian e Grassi, squalificati contro la Sampdoria.

Portieri: Colombi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Regini;

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Grassi, Kulusevski, Kurtic;

Attaccanti: Caprari, Gervinho, Inglese, Karamoh, Siligardi, Sprocati.