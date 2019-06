© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di ParmaLive.com, non ci sono stati ancora contatti diretti tra il Parma e Dejan Kulusevski. Sia il Parma che l'Atalanta non avrebbero dialogato tra di loro, così come gli emiliani con l'entourage del calciatore. L'unica certezza, però, è dettata dal fatto che i nerazzurri vorrebbero cedere il centrocampista nativo di Stoccolma, in prestito in massima serie, per far continuare il suo percorso di crescita. E la soluzione Parma, naturalmente, stuzzica e non poco la stessa società bergamasca: la situazione è in continuo divenire e potrebbe prender corpo e sostanza durante la prossima settimana, decisiva per capire se il classe 2000 potrà sbarcare davvero alla corte di mister D'Aversa per crescere ulteriormente.