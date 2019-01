Juraj Kucka, centrocampista classe 1987 con un passato tra milan e Genoa, è il nuovo obiettivo per il centrocampo del Parma, che ha perso Grassi e vorrebbe ridare a D'Aversa un giocatore in grado di fare la differenza in mezzo. Stando a quanto riferisce la redazione di Sky, ci sono stati già i primi contatti tra le parti, con il Parma che ha offerto un triennale all'ex Milan.