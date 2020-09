Parma, occhi in casa Napoli: chiesti agli azzurri il difensore Luperto e l'attaccante Petagna

Il Parma guarda in casa Napoli per rinforzare la rosa di mister Liverani. Come riporta Tuttosport, i ducali avrebbero chiesto infatti agli azzurri il difensore Sebastiano Luperto e l'attaccante Andrea Petagna, appena arrivato dalla SPAL ma comunque tra i nomi in uscita di casa partenopea.