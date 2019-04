Parma, offertona per Pinamonti a gennaio. L'Inter ha detto no a 8 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ottimo campionato di Andrea Pinamonti con la maglia del Frosinone sta attirando l'interesse di diverse squadre italiane ed estere. Alla lista di pretendenti si è aggiunto anche il Valladolid del Fenomeno Ronaldo, anche se sembra difficile un prestito all'estero per il classe 1999. In Italia rimangono in corsa per l'estate Sassuolo, Udinese e Bologna che sembrano stiano monitorando con attenzione la situazione e sembra siano pronte ad entrare in azione al momento giusto. Oltre a loro, però, c'è anche il Parma che, stando a quanto svelato da FcInterNews.it, avrebbe messo sul piatto un'offerta importantissima per il calciatore. I crociati avrebbero offerto 8 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante, offerta rifiutata dallo stesso classe 1999 che ha preferito restare a Frosinone.