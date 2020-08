Parma, ore decisive per il nuovo direttore sportivo. Testa a testa Carli-Marchetti

vedi letture

Si stringe sempre più la corsa a chi sarà il prossimo direttore sportivo del Parma, con importanti aggiornamenti pervenuti nella serata di ieri. I crociati, dal loro canto, hanno incontrato tutti i papabili sostituti di Daniele Faggiano negli scorsi giorni e dovrebbero prendere una decisione ad ore, in piccolo ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista dal club stesso. Ha detto no Federico Cherubini che, pur lusingato dall'interesse dei gialloblu, ha preferito proseguire il suo percorso con la Juventus, dove sembra destinato a occupare una poltrona importante. Allo stesso modo, difficilmente il nuovo ds del Parma sarà Dario Baccin: da ambo le parti sono infatti emerse delle titubanze. I crociati preferirebbero infatti un profilo di maggiore esperienza, mentre Baccin ha un contratto in essere con l'Inter e non disdegnerebbe proseguire il proprio rapporto con i nerazzurri.

Al contrario, in forte rimonta nelle ultime ore il profilo di Stefano Marchetti, uomo mercato del Cittadella, che piace per l'esperienza accumulata negli anni e l'ottimo lavoro svolto in Veneto: da outsider a nome pienamente in corso per il ruolo dunque, grazie alle riflessioni avvenute nel weekend. Non sarebbe però facile liberarlo dal Cittadella, con cui ha un contratto solido. Allo stesso modo però il nome più forte rimane quello di Marcello Carli, libero da vincoli contrattuali visto l'addio dato al Cagliari qualche settimana fa, e che nella serata di ieri sembrava in calo rispetto a Marchetti. Carli e il Parma non si sono più sentiti dopo l'incontro di mercoledì scorso, e mentre il ds si rilassa in vacanza al mare attende una chiamata dalla dirigenza crociata, che già nella giornata di oggi dovrebbe sciogliere gli ultimi dubbi e scegliere il nuovo ds. In questo momento sembra essere una corsa a tre, con Marchetti e Carli a duello come favoriti e l'ipotesi più lontana che porta Baccin, mentre è ufficialmente da scartare quella che porterebbe a Cherubini.