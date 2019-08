Parma, piace il terzino Fila. Anche la Samp interessata al polacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Karol Fila, giovane terzino polacco classe 1998 di proprietà del Lechia Danzica, è uno dei nuovi profili studiati dal Parma per rinforzare la propria difesa. Secondo quanto riportato da SampdoriaNews.net, il giocatore sarebbe seguito anche dalla Sampdoria. Al momento non sono state avanzate offerte ufficiali, ma dal club polacco non escludono che il giocatore possa partire.