© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuova tentazione per il Parma del ds Faggiano. Secondo L'Unione Sarda, il club gialloblù starebbe pensando a un nuovo colpo per la difesa e nel mirino ci sarebbe Lykogiannis, terzino del Cagliari che può fare anche il centrale. Il 26enne greco sino ad ora, con il Cagliari, ha ottenuto otto presenze in serie A e tre in Coppa Italia. Piace anche alla SPAL e al Brescia. Lo riporta Viaemilianews.com.