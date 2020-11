Parma, Piazzi: "I giovani diventino un asset importante per il club. Progetto stile Atalanta"

Parlando ai microfoni di ParmaLive.com, il responsabile del Settore Giovanile del Parma Luca Piazzi analizza così i cambiamenti avvenuti con l'avvento nel Ducato del nuovo patron Krause: "Io mi trovavo molto bene anche prima, mi sono adeguato al fatto che la precedente proprietà abbia lavorato tantissimo per tornare stabilmente in Serie A, e mi sono sempre adeguato a parametri economici che erano limitati per il settore giovanile perché in quel momento il focus, giustamente, era rivolto ad ottenere un ranking tra le migliore squadre italiane, obiettivo poi raggiunto. Con l’arrivo di Krause sono cambiate tante cose, gli obiettivi della società sono quelli di ottenere un club che si auto-sostenga, e gli investimenti fatti mi sembra vadano in questa direzione qua. Sono arrivati tanti giovani che potrebbero garantire poi plusvalenze e far crescere il club. Sappiamo poi che la partita si gioca in due aspetti, plusvalenze e riduzione dei costi, e i giovani ti danno entrambe le cose. Penso che la scelta fatta, con questi investimenti, sia rivolta in questa direzione. Krause quando è arrivato ha avuto subito un approccio importante, ha dato a tutti i suoi obiettivi, sta cercando di portare una filosofia che porta allo sviluppo dei giovani, alla riqualificazione del settore giovanile e in tutto ciò che riguarda la prima squadra. Penso che dal mercato fatto quest’anno tutto ciò sia emerso e tutti i giocatori arrivati sono giovani che possono ambire a grandissimi palcoscenici. Chiaramente noi pensiamo di diventare un asset importante per il club e riuscire a portare più giocatori nei prossimi anni".

Un progetto simil Ajax, o, per guardare in Italia, in linea con l’Atalanta:

"Sì, filosoficamente è quello, tecnicamente in questo momento la visione potrebbe essere più internazionale rispetto a quella dell’Atalanta, creare qualcosa che sia rivolto a club stranieri che stanno lavorando bene a livello di settore giovanile. Penso che gli esempi virtuosi non siano in Italia".