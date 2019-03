Pietro Pizzarotti, presidente del Parma, è intervenuto ai microfoni di ParmaLive.com dopo la sconfitta in semifinale della Viareggio Cup contro il Genoa: "Fino a quattro anni fa eravamo morti e sepolti, non avevamo un giocatore, ci avevano tolto tutto. In tre anni abbiamo fatto un percorso incredibile, già l'anno scorso avevamo raggiunto le semifinali e quest'anno ci siam confermati. Abbiamo giocato un partitone, soprattutto nel primo tempo, poi siam calati fisicamente nella ripresa anche perché il Genoa era più strutturato di noi. Ma abbiamo giocato bene a calcio, sono molto contento di questo e di questo percorso eccezionale. Complimenti ai ragazzi, se lo meritano tutto. Altri club su Camara? Noi offerte non ne abbiamo ricevute e non ho sentito nessuno. Non c'è nessun discorso al momento in tal senso, nella maniera più assoluta".".