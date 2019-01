© foto di Andrea Rosito

Il giovane Alessandro Minelli sarà il prossimo acquisto del Parma. Il difensore del Rende, secondo informazioni raccolte da ParmaLive.com, sarebbe a Parma per sostenere le visite mediche di rito prima di porre la firma sul contratto che lo legherà al Parma. Il difensore classe '99 resterà però al Rende fino al termine della stagione: ottimo colpo in prospettiva per i crociati, con l'ufficialità attesa già in serata.