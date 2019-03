Parma raggiunto tre volte dall'Empoli. Al Castellani finisce 3-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è da poco conclusa la sfida fra Empoli-Parma. Uno spettacolare 3-3 al Castellani, con gli azzurri che per tre volte hanno riacciuffato il Parma.

DELL'ORDO RISPONDE A GERVINHO - Nel primo tempo l'Empoli parte bene, ma è il Parma a passare in vantaggio con Gervinho, che sfrutta una clamorosa disattenzione della retroguardia dei toscani e punisce Dragowski. Il pareggio dell'Empoli non tarda ad arrivare: Farias sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mette in mezzo un pallone d'oro per Dell'Orco, che trova il suo primo gol in campionato e riporta il punteggio in parità.

IL RECUPERO DELLA DISCORDIA - L'arbitro Di Bello era pronto a fischiare al 45', senza recupero. A 5 secondi dalla fine la trattenuta di Acquah regala al Parma un calcio di punizione. Da regolamento deve essere battuto. Il pallone, dopo una ribattuta, finisce dalle parti di Bruno Alves che mette un bel cross sul secondo palo per Rigoni: il centrocampista del Parma, di testa, batte Dragowski.

CAPUTO DAL DISCHETTO NON SBAGLIA - L'Empoli inizia la ripresa attaccando a pieno regime alla ricerca del gol del pari. Un pareggio che non tarda ad arrivare. Gagliolo stende nettamente Caputo in area di rigore, l'arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta il capocannoniere dell'Empoli che non sbaglia.

PARTITA INFINITA AL CASTELLANI - Nel momento di maggior difficoltà il Parma trova il terzo vantaggio: conclusione di Kucka, Bruno Alves ci mette la gamba e devia il pallone in rete. Decisivo l'intervento del VAR. Il difensore portoghese era in posizione regolare al momento della conclusione di Kucka. Sembra fatta per il Parma, ma l'Empoli trova ancora una volta il pareggio. Mischia in area con tutto l'Empoli a saltare, la conclusione di Krunic viene deviata: la palla arriva sui piedi di Silvestre che calcia in porta e batte Sepe, complice anche la deviazione di Bruno Alves. Al Castellani finisce 3-3, al termine di una gara spettacolare e ricca di colpi di scena.