Parma, reintegrato Gervinho. Faggiano: "Lui non voleva andare via"

Raggiunto al Centro Sportivo di Collecchio dai microfoni di Sky, il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha smentito che il nuovo obiettivo ducale sia l'Europa: "Noi pensiamo alle squadre dietro. L'anno scorso il girone non è stato bello per i tanti infortuni, non per come è andata la squadra. E anche quest'anno ne abbiamo tanti e dobbiamo guardarci alle spalle".

Su Gervinho: "Non è una pace, sono dei meccanismi di mercato che esistono ed esisteranno sempre. E' normale che non ci abbia fatto piacere questa diatriba ma il ragazzo ha chiesto scusa la squadra perché in tutto quello che c'è stato la sua mancanza è stata quella di non venire ad allenamento tre giorni. Non va bene un comportamento così perché se lo facessero tutti la domenica non giocherebbe nessuno. Poi dipende come sta e dal mister, quello che vi posso assicurare è che lui non voleva andare via".

Su Parma-Lazio: "Io non ce l'ho con nessuno, gli arbitri possono sbagliare. Le proteste sono un modo per cercare di avere tutti uno stesso equilibrio. Quello che mi dispiace è che deve esserci una misura uguale per tutti".