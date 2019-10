© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Viaggio nella sorpresa Parma, una squadra capace di totalizzare quattro vittorie in otto gare (tre in casa) e battere squadre di livello pari o superiore come Torino, Sassuolo, Udinese e infine Genoa: con un Dejan Kulusevski capace di creare un gol a partita di media (cinque assist e due gol, ndr) e un Andreas Cornelius in grandissimo spolvero (la sua tripletta da subentrante è entrata di diritto nella storia della Serie A) i crociati si candidano a mina vagante per i prossimi quattro turni, dove potranno contare su un classifica rasserenante e un pieno di motivazioni per provare a chiudere il prima possibile il discorso salvezza.

Ora il calendario dice Inter, a San Siro, Hellas al Tardini, Fiorentina a Firenze e Roma in casa, prima della sosta di novembre. Un ciclo sicuramente più duro di quello appena trascorso, ma con la gara più alla portata, quella con l'Hellas neopromosso, ancora una volta da giocare tra le mura amiche: e chissà che a Firenze e Milano (dove l'anno passato arrivarono sei punti, ndr) non giunga qualche impresa in grado di mantenere la squadra di D'Aversa la passo con l'attuale media punti.