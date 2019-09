Parma-Sassuolo, formazioni ufficiali: fuori Traoré. C'è Boga

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Parma-Sassuolo:

D'Aversa deve forzatamente cambiare dopo le due sconfitte con Cagliari e Lazio, ma non ha grandi possibilità né in difesa né a centrocampo. In mezzo dentro Scozzarella per Brugman, in difesa dentro Gagliolo e fuori Pezzella. Inglese vince il ballottaggio con Cornelius.

De Zerbi lancia dal 1' Boga, preferito a Defrel. Cambiano due terzi del centrocampo, con Magnanelli e Locatelli al posto di Duncan e Traoré. Cambiano anche le corsie laterali con Muldur sulla destra e Toljan spostato a sinistra.

PARMA: Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Kulusevski. A disp. Colombi, Alastra, Dermaku, Karamoh, Cornelius, Brugman, Laurini, Sprocati, Pezzella. All. D'Aversa.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Toljan; Obiang, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga. A disp. Pegolo, Marlon, Duncan, Defrel, Paluso, Raspadori, Romagna, Traoré, Tripaldelli, Mazzitelli, Bourabia, Kyriakopoulos. All. De Zerbi.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

ASSISTENTI: Preti di Mantova e Cecconi di Empoli.

IV UOMO: Ghersini di Genova.

VAR: Nasca di Bari.

AVAR: Valeriani di Ravenna.