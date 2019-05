© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'arrivo a gennaio, la maglia numero 10, un prestito di 18 mesi che dovrebbe aprire le porte a una seconda stagione con più presenze della prima. Nicolas Schiappacasse, per ora, al Parma ha soprattutto incuriosito i tifosi, ma in campo è andato davvero col contagocce. E potrebbe salutare prima del tempo. Ne ha parlato lui stesso, impegnato con l'Uruguay nel Mondiale Under 20, a Radio Sport 890: "Dopo il torneo potrebbe esservi un cambiamento. Il mio obiettivo è quello di giocare nella prima squadra dell'Atlético Madrid. Anche la Coppa del Mondo può aiutarmi, le cose potrebbero cambiare se farò bene".

A livello di condizione fisica: "Lo scorso venerdì in allenamento sono uscito per precauzione, non era un infortunio o qualcosa di grave, mi sono sottoposto ad alcuni esami e non avevo quasi nulla. Mi ero preoccupato perché circa un anno e mezzo fa ho avuto problemi in quella zona. È un problema muscolare sopra il quadricipite destro ma tra tre giorni mi allenerò normalmente".