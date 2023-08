ufficiale Belgrano, preso Schiappacasse. L'ex Sassuolo e Parma era in prova all'Oviedo

vedi letture

L'attaccante Nicolas Schiappacasse (24), un passato in Italia fra Parma e Sassuolo, ha firmato con il Belgrano fino al 30 giugno del 2024. Nelle ultime settimane era stato in prova al Real Oviedo. Arriva in prestito dal La Luz in prestito e con l'opzione di acquisto per l'80% del suo cartellino per 1,1 milioni di euro.