Parma, Scozzarella: "Abbiamo sbagliato e l'Inter ci ha punito"

Dopo il triplice fischio del match del Tardini, Matteo Scozzarella si sofferma in zona mista per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Queste le sue parole raccolte dai colleghi di FcInterNews.it: "

Tanto rammarico per una sconfitta come questa:

"Dispiace perché nel primo tempo abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà una squadra come l'Inter, che nonostante le difficoltà di cui si parla ha tanta qualità e nel secondo tempo l'hanno messa in campo".

Cos'è cambiato tra il primo e il secondo tempo?

"Loro trovavano meglio gli esterni, noi ci siamo abbassati e faticavamo con le ripartenze. Dovevamo riuscire a fare qualcosa in più quando recuperavamo palla, ma sotto pressione è obiettivamente difficile".

Questa sconfitta influenza il vostro cammino?

"No, non lo influenza. Fortunatamente stiamo facendo un campionato che ci consente anche di perdere qualche punto. Farlo contro l'Inter e contro qualsiasi altra squadra forte dà fastidio perché nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma non cambia il nostro campionato".

I primi 45' possono far crescere il rimpianto per la mancata vittoria?

"Il primo tempo deve essere la base di partenza per il futuro. Eravamo infastiditi per aver perso, c'era la sensazione di poter riuscire a fare qualcosa di più. Loro trovavano le giocate in maniera migliore, arrivavano con frequenza sul fondo e a crossare. Se stai molto basso è normale che poi soffri".

C'è anche un aspetto fisico che ha comportato il vostro calo nella ripresa?

"Non credo, ci alleniamo bene. Dopo i primi 25' abbiamo preso un po' di respiro. Abbiamo sbagliato e ci hanno punito".

Ragionate partita per partita?

"Sappiamo che è un mese e mezzo complicato, lo sapevamo anche all'andata anche se abbiamo fatto punti in più. Abbiamo un buon margine e lavoriamo con serenità".

Come hai visto l'Inter? Anche all'andata era in difficoltà l'hai vista cambiata? Hai notato una reazione d'orgoglio?

"Penso e mi auguro per l'Inter che di orgoglio ne abbiano visto il periodo di difficoltà. All'andata ci hanno messo parecchio in difficoltà, poi noi abbiamo trovato un gran gol e ci siamo difesi con ordine e penso che la differenza l'abbia fatta il gol trovato che non siamo riusciti a fare".