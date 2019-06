Fonte: Parmalive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il rinnovo con il Parma non è ancora arrivato e per Matteo Scozzarella il futuro potrebbe essere lontano da Parma. Il regista non è però destinato a rimanere senza squadra, visto che avrebbe già ricevuto l'interesse di due protagoniste della prossima Serie B. Si parla della Cremonese e del Perugia che, secondo Il Messaggero, studierebbero la situazione inerente all’ex Trapani, considerato come un fruttuoso colpo per la propria rosa.