Secondo quanto riportato dalla redazione sportiva di Sky, si sarebbe sbloccata in questi minuti la trattativa tra Parma e Sampdoria per portare in crociato l'esterno Jacopo Sala. L'esterno blucerchiato in stagione ha collezionato 13 presenze, di cui 10 in campionato, condite da un assist contro la Roma. Ora per lui si avvicina una nuova avventure, con la maglia del Parma. Da verificare tuttavia se la Sampdoria riuscirà a trovare un sostituto in tempo utile, necessario prima di dare il via libera all'addio del laterale ex Verona.