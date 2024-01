Ufficiale Rimini, colpo da Serie A per la difesa. Arriva l'ex Hellas, Samp e Spezia Sala

È con una nota ufficiale che il Rimini annuncia un colpo da Serie A per il centrocampo. Il club romagnolo, infatti - come si legge in citata nota che di seguito riportiamo - "è lieto di comunicare che Jacopo Sala è un nuovo giocatore biancorosso.

Nato il 5 dicembre 1991 ad Alzano Lombardo, dopo aver mosso i primi passi nelle giovanili dell’Albinoleffe e poi dell’Atalanta, il nuovo centrocampista biancorosso a 16 anni firma un contratto giovanile con il Chelsea con cui vince la FA Youth Cup. Dopo quattro anni a Londra, la cessione all’Amburgo, in Bundesliga, club con il quale fa il suo esordio tra i professionisti e segna il suo primo gol, alla sua terza presenza stagionale, contro il Bayern Monaco.

Nel 2013 rientra in Italia per vestire la maglia dell’Hellas Verona, nel massimo campionato. Col tempo, diventa il ‘jolly’ tattico di Mandorlini che lo schiera all’occorrenza come terzino destro, esterno destro o interno di centrocampo. Con gli scaligeri colleziona 49 presenze condite da tre gol per poi passare alla Sampdoria dove resterà dal 2016 al 2019. Successivamente, dopo una parentesi alla SPAL, è acquistato dallo Spezia dove, con l’arrivo di Thiago Motta, è schierato come regista, davanti alla difesa, e in qualche occasione da centrale difensivo nella retroguardia a tre.

Duttilità, predisposizione al sacrificio ed esperienza, Jacopo Sala, con alle spalle 175 presenze tra Bundesliga e Serie A ha firmato un contratto sino a giugno 2025 e indosserà la casacca numero 28".