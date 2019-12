© foto di Federico Gaetano

Gli affari fra Pescara e Parma potrebbero continuare anche a gennaio. Il club ducale è infatti interessato al giovane centravanti abruzzese Gennaro Borrelli (che piace anche a Fiorentina e Juventus) e per anticipare la concorrenza potrebbe favorire l’approdo di un attaccante che possa giocare sia come ala sia come trequartista. Secondo Pescarasport24.it più che Mattia Sprocati agli abruzzesi piacerebbe Luca Siligardi, classe ‘88, giocatore già cercato in passato e al momento ai margini del progetto ducale.