© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti da Cagliari-Parma, il centrocampista crociato Leo Stulac ha commentato così il match della Sardegna Arena: "Sappiamo bene che sarà una partita difficile, giocano in casa e sono forti. Noi ci siamo preparati bene e siamo pronti. Noi meglio in trasferta? Noi siamo contenti di fare bene in trasferta, ma per noi non c'è differenza. Il gol non mi manca, penso che sia anche una questione di modulo, di posizione e di partite che sono più difficili. Spero comunque che il gol possa arrivare presto".