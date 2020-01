Parma-Udinese, le formazioni ufficiali: Cornelius e Lasagna dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Parma-Udinese, sfida delle 15 in programma al Tardini nel pomeriggio. Il collettivo di casa, reduce dalla sconfitta sul campo della Juventus e settimo a quota 29, riceve l’Udinese, che viene dalla sconfitta a San Siro contro il Milan ed è quattordicesima con cinque lunghezze in meno. D'Aversa non cambia quasi nulla rispetto a quanto visto a Torino, se non naturalmente la punta centrale, non avendo più a disposizione Inglese: gioca Cornelius dal primo minuto, con Kulusevski e Kucka alle sue spalle, mentre in mezzo tocca a Kurtic, Hernani e Scozzarella. Quartetto difensivo confermatissimo, con Darmian a destra, Gagliolo a sinistra e Alves-Iacoponi al centro.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kurtic, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Cornelius, Kurtic.

A disposizione: Alastra, Colombi, Dermaku, Laurini, Pezzella, Grassi, Brugman, Siligardi, Sprocati.

Allenatore: D'Aversa.

Nessuna sorpresa nell'Udinese, con un solo avvicendamento rispetto alla gara di San Siro: Becao rivela De Maio nella difesa a tre di Gotti, che non può prescindere da Ekong e Nuytinck, mentre sulle fasce agiranno ancora Sema e Larsen, con De Paul, Mandragora e Fofana a creare la linea mediana bianconera. Davanti, come ampiamente annunciato, Lasagna (in gol all'andata) e Okaka, peraltro ex della partita in virtù delle sue 16 presenze e 43 gol in crociato tra 2011 e 2014.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka.

A disposizione: Perisan, Nicolas, Ter Avest, Zeegelaar, De Maio, Jajalo, Walace, Barak, Nestorovski, Teodorczyk. .

Allenatore: Gotti.