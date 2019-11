Pastore in crescita, Kluivert spreca troppo: i voti di TMW

Fonte: Dal nostro inviato a Monchengladbach

Pau Lopez 6: Non si sporca mai i guantoni e gioca tanto con i piedi. Prende gol per un autogol sfortunato e una zuccata in mischia, difficile dargli colpe per la sconfitta.

Santon 5,5: Gioca una partita discreta anche in fase propositiva, ma ha il demerito di subire la cavalcata di Thuram nell'occasione del primo gol propiziata tra l'altro da una sua rimessa laterale errata.

Smalling 7: E' il migliore della Roma per personalità e continui interventi di piede e di testa. Se i giallorossi non capitolano nei momenti di maggiore pressione neroverde è soprattutto merito suo.

Fazio 5,5: Prima sbaglia segnando nella sua porta, poi si redime segnando in quella giusta. Nel primo tempo sembra capirci poco mentre cresce nella ripresa. Il gol nel finale in mischia ne penalizza il voto finale visto che si perde Thuram nel momento decisivo.

Kolarov 6: Sempre prezioso con la sua astuzia e la sua esperienza, mette un cross perfetto per Fazio nell'azione del momentaneo pareggio. Nel finale però subisce un calo fisico più che comprensibile viste le tante partite giocate.

Mancini 6: A centrocampo continua a convincere, soprattutto quando dà una mano alla coppia dei centrali fornendo un importante schermo difensivo. Un po' maldestro in alcuni interventi, compreso quello che lo porta all'ammonizione. Cala alla distanza e Fonseca lo sostituisce. (Dal 59' Diawara 5,5: Qualche buon tackle che interrompe le azioni dei tedeschi ma si vede che ancora non è al top. Prende un giallo per perdere tempo ed è comunque complice della sconfitta finale).

Veretout 6: I suoi strappi a centrocampo sono preziosi e si trova spesso a dare una mano in difesa come il compagno Mancini. Dovrebbe essere più lucido quando deve impostare i contropiedi.

Zaniolo 5,5: Il primo tempo si fa vedere pochissimo e non riesce mai a rendersi pericoloso come gli capita spesso nelle ultime settimane. Probabilmente è un po' stanco e anche se nella ripresa cerca di rendersi più utile con qualche sportellata in contropiede, la sua prestazione non è sufficiente. (Dal 76' Under S.V.: Si vede poco al rientro anche se la sua vivacità farà comodo nelle prossime settimane).

Pastore 6,5: Prosegue il momento positivo del Flaco. E' il più pericoloso della Roma e in alcuni momenti del match ricorda da vicino il giocatore che ha fatto esaltare i tifosi parigini nella prima parte della sua esperienza al PSG. Gli manca di fatto solo il gol che però in un paio di occasioni, di fatto, si mangia da solo. (Dall'80' Perotti S.V.: Non si vede mai perché entra quando i compagni non hanno più benzina nelle gambe).

Kluivert 5: Cresce in fase difensiva e di disciplina tattica, ma sbaglia troppo quando si trova in zona gol. Due occasioni in pochi minuti nella ripresa avrebbero permesso alla Roma di vincere la partita. Due errori che pesano visto il 2-1 subito nel finale.

Dzeko 6: Combatte si sbatte ma anche lui è meno preciso del solito, anche negli appoggi. Partita sufficiente per il lavoro sporco, ma è ovvio che in queste nottate, da lui, ci si aspetti sempre la zampata vincente.