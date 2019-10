Pastore-Kalinic, c'è aria di bis in casa Roma. Le ultime da Trigoria

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra l’allerta meteo e l’incubo infortuni, due novità si intravedono all0'orizzonte per quanto riguarda la Roma. Si tratta di Kalinic e Pastore, fin qui mai visti dal primo minuto in campionato, e a questo punto autorevoli candidati per un gettone contro la Sampdoria. Fonseca - sottolinea il Corriere dello Sport - prepara i titolari numero 17 e 18 per tentare di superare la trappola Genova, sperando che funzionino meglio rispetto all’esperimento poco fortunato di Graz, in Europa League.

Kalinic o Dzeko? - Kalinic sta lavorando intensamente da una settimana, a Trigoria, con l’idea che sia arrivato il suo momento. In realtà Fonseca e i medici della Roma non hanno ancora perso le speranze di recuperare Dzeko, ma le possibilità che contro la Sampdoria giochi il primo crescono.

Almeno 60 minuti - Leggermente diversa è la situazione di Pastore, che ha avuto il solito problema al polpaccio durante l’estate ma attraverso una gestione più razionale delle risorse neuromuscolari ha evitato di allungare la lista degli infortunati della squadra. Fonseca lo ha utilizzato da titolare in entrambe le partite europee, ricevendo in tutti e due i casi risposte altalenanti ma non completamente negative. Adesso, con 17 giorni senza stress agonistico alle spalle, Pastore è nella condizione ideale per giocare almeno 60 minuti. Se dovessero essere confermate le indicazioni, il tridente di trequartisti sarà completato da Kluivert e Zaniolo.