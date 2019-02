© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quale futuro per Tiemoue Bakayoko? A questa domanda ha provato a rispondere l'intermediario Federico Pastorello che ai microfoni di RMC Sport ha così commentato le sorti del centrocampista del Chelsea in prestito con diritto di riscatto al Milan: "All'inizio non è stato semplicissimo il suo innesto, c'era una situazione anche tattica difficile. Poi a volte succede qualcosa che non ti aspetti, lui fondamentalmente ha approfittato dell'infortunio di Biglia e il mister ha dovuto inserirlo nel suo ruolo naturale, in quello in cui si trova meglio. E' stato bravo ed è cresciuto gara dopo gara. Riscatto alto dal Chelsea? Per le cifre che ci sono oggi, per la qualità e per l'età che ha ci sta, credo che il Chelsea speri che il Milan non lo riscatti almeno potrà monetizzare ancora di più. Vedremo, decideranno Maldini e Leonardo".