Sei mesi dopo il suo trasferimento in Premier League, Patrick Cutrone è pronto a far rientro in Italia. Futuro alla Fiorentina per il centravanti classe '98, che si trasferirà a Firenze con la formula del prestito oneroso per 18 mesi con obbligo di riscatto nel 2021. Già domani il calciatore di Como è atteso nel capoluogo toscano per le visite mediche e, successivamente, per mettersi a disposizione di mister Iachini.

I numeri di Cutrone al Wolverhampton - Due i gol realizzati in Premier per Cutrone, uno nella gara persa 5-2 contro il Chelsea e un altro il 4 dicembre contro il West Ham (partita vinta 2-0). L'attaccante classe '98 non gioca titolare in campionato dallo scorso 19 ottobre, poi pochissimi minuti per un giocatore che dopo aver collezionato un buon minutaggio nei primi due mesi è (almeno in Premier) sparito dai radar di Nuno Espirito Santo. A Cutrone è stato dato maggiore spazio nelle coppe: in Europa League, ma anche in Carabao Cup.

In generale, Cutrone ha collezionato 24 presenze ma solo 860 minuti. Tre i gol all'attivo per una media di una rete ogni 287 minuti.