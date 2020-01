Fonte: Niccolò Ceccarini

Fumata bianca, Patrick Cutrone sarà un nuovo attaccante della Fiorentina. In questi minuti, il club viola e il Wolverhampton hanno definito tutti i dettagli per il ritorno in Serie A dell'attaccante classe '98. La società di patron Commisso ha chiuso l'accordo sulla base di un prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto. Molto probabilmente le visite mediche ci saranno già nella giornata di domani.