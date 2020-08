Pau Lopez, Ibanez e Pellegrini: ecco i tre dubbi di Fonseca in vista del Siviglia

La Roma questa mattina (ore 9.45) lascerà l’Italia per volare in Germania dove domani affronterà il Siviglia nella gara valida per gli ottavi di finale di Europa League. Aereo per Dusseldorf e spostamento fino a Duisburg dove la squadra giallorossa sosterrà anche la rifinitura, inizialmente prevista a Trigoria. Nell’ultimo allenamento Fonseca dovrà sciogliere tre dubbi: l’addio di Smalling, le prestazioni opache di Pau Lopez e le condizioni di Pellegrini rendono l’asse centrale dei giallorossi un vero enigma.

In porta Mirante ha buone possibilità di partire titolare perché post lockdown lo spagnolo non ha convinto, mentre Antonio ha dato sicurezza a tutto il reparto le volte che è stato chiamato in causa per sostituire l’ex Betis. Sciolto questo dubbio, al tecnico portoghese ne restano altri due: chi prenderà il posto di Smalling al centro della difesa e decidere se far partire Pellegrini dal primo minuto o meno. Per quanto riguarda la difesa a contendersi il posto sono Fazio e Ibanez con il secondo in vantaggio vista anche la fiducia conquistatasi in campionato e che gli è valsa l’inserimento nella lista Uefa aggiornata. L’unico timore di Fonseca è legato all’inesperienza del brasiliano, ma a meno di scelte dell’ultimo minuto sembrerebbe intenzionato a schierare Ibanez. A centrocampo mancherà Veretout per squalifica, ma al suo posto è già certo del posto Cristante, mentre qualche metro più avanti Fonseca sembra orientato a far partire Pellegrini dal primo minuto. Il sette giallorosso se giocherà, lo farà con la maschera in carbonio per proteggere il volto dopo la rottura del setto nasale. Zaniolo, per il momento, viene considerata una carta preziosa a gara in corso. “Sta bene, ma non ha ancora i novanta minuti” ha detto il portoghese su Nicolò dopo la Juventus. In 5 giorni la condizione generale non può cambiare al punto da far avere ripensamenti al tecnico e per questo viene valutato anche l'inserimento di Carles Perez. Lo spagnolo è l'unico degli esterni che è stato riadattato a trequartista e già nelle gare con il Genk gli era stata data più fiducia rispetto al campionato. L'avversario poi lo conosce bene venendo dalla Liga e Fonseca terrà conto anche di questo.