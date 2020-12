Paul Pogba alla Juventus, Paulo Dybala allo United: The Athletic conferma il progetto di scambio

Paul Pogba alla Juventus, Paulo Dybala al Manchester United. Trovano conferma anche in Inghilterra le indiscrezioni raccontatevi nelle ultime ore da TMW sul progetto di scambio (ancora alle sue prime fasi) tra Juventus e Manchester United, già in vista del mercato di gennaio o al più tardi per l'estate. Anche secondo The Athletic, infatti, i Red Devils potrebbero convincersi a liberare il centrocampista francese in direzione Torino in cambio del loro grande obiettivo per l'attacco, ormai da mesi: la Joya. Una pista intricata quanto suggestiva, destinata sicuramente a far parlare a lungo di sé nel corso dei prossimi mesi. Anzi, delle prossime settimane.