Paulo Dybala, i diritti d'immagine come scoglio. Solo PSG o Inter

Ha solo due possibilità, Paulo Dybala, per la sessione di mercato. Dopo essere stato trattato quasi come un pacco postale, prima spedito a Manchester sponda United, poi a Londra con il Tottenham, vorrebbe scegliere da sé la propria destinazione. La Juve lo ha dichiarato non cedibile nell'ultimo giorno di mercato di Premier League, ma la realtà è che la trattativa con il Paris Saint Germain può diventare caldissima nel caso il Bayern Monaco faccia Coutinho (e non arrivi come contropartita per Neymar).

LO SCAMBIO CON ICARDI - L'Inter dalla sua ha una carta in mano: se il PSG dovesse chiudere con un altro fantasista (Coutinho, appunto) allora rimarrà l'unica possibilità per la Juventus di monetizzare - o bilanciare - l'eventuale arrivo di Icardi. Altrimenti sarebbe un problema enorme per i bianconeri, perché è l'asset cedibile necessario per avere moneta sonante in casa.

I DIRITTI D'IMMAGINE - Perché Manchester United e Tottenham sono stati inibiti anche dalla lettera di diffida della Star Image di Pierpaolo Triulzi? Un iter legale sarebbe lunghissimo, ma avere una patata bollente fra le mani (da 40 milioni di euro) non fa comodo a nessuno. Con Leonardo e Marotta i rapporti sono buoni - tra Cavani e Dybala sono già arrivati degli accordi, negli anni - e probabilmente potrebbe essere raggiunto un compromesso. È comunque uno scoglio che rischia di bloccare sempre (quasi) tutto.