Paulo Fonseca, il rischio di non essere compresi: la Roma cambia ancora?

Otto partite per salvare la panchina. È lo scenario che Paulo Fonseca ha davanti, dopo una stagione discreta fino a febbraio e attualmente in caduta libera, in particolare dall'infortunio di Zaniolo in poi. La sensazione è che non sia tutta colpa dell'allenatore ma che, alla fine, se qualcuno dovrà pagare sarà proprio lui. Sembrava francamente uno scenario difficile, almeno fino a qualche partita fa. E lo è anche adesso, pensando a tutto quello che è successo a cavallo del Coronavirus. Le tre sconfitte con Milan, Udinese e Napoli hanno fatto salutare la Champions, obiettivo sensibile (e forse minimo dopo quanto speso in estate).

Sarebbe anche bello comprendere cosa farà la Roma nel prossimo futuro, dopo un bilancio in profondissimo rosso. La UEFA la metterà ancora nel mirino, dopo aver adottato sanzioni da fair play finanziario qualche anno fa? Lecito pensarlo. Così come è semplice credere che solo un allenatore che conosce la piazza può cercare di risollevarla da questo periodo, ancor più buio di dodici mesi fa, quando Fonseca arrivò come -esimo dalla lista, dietro Conte, Gasperini e chissà quanti altri.