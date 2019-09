© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

In estate era stato vicino all'Italia, con Sampdoria, Genoa e Fiorentina che a più riprese si erano mosse per lui. Il futuro dell'attaccante classe '87, ancora svincolato, potrebbe però essere ancora in Francia. Alcuni media transalpini infatti raccontano dell'interesse mostrato dall'Olympique Marsiglia, squadra in cui Ben Arfa ha militato dal 2008 al 2010. L'OM ci sta pensando seriamente complice l'infortunio di Florian Thauvin.