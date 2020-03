Per il Barça la clausola per Lautaro è troppo alta ma l'Inter non farà sconti

Arrivano nuovi aggiornamenti in merito al forcing del Barcellona per strappare in estate Lautaro Martinez all’Inter. Come riporta il quotidiano catalano Sport i blaugrana considerano la clausola da 111 milioni di euro un prezzo alto, ma la mancanza di goleador sul mercato farà sì che non ci siano sconti. Al tempo stesso l’Inter, seppur aperta a valutare offerte per l’ex Racing, non sembra intenzionata ad accettare alcun tipo di contropartita tecnica.