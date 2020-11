Per Khedira cessione o risoluzione a gennaio: la Juventus ci riprova

Come si legge sulle pagine di Tuttosport, la Juventus durante il mercato di gennaio cercherà una soluzione per Sami Khedira, escluso dal progetto tecnico di Pirlo e che in estate ha rifiutato ogni proposta di risoluzione del contratto che scade a fine stagione. Contratto da oltre sei milioni netti a stagione (12 lordi per la Juventus) e che, a questo punto, è stato onorato al 50%. Khedira per la risoluzione dell’accordo ha sempre chiesto di incassare tutti i soldi e questo ha mandato in stallo completo la trattativa. Qualche club tedesco e qualche club di Premier avevano chiesto timide informazioni sul campione del mondo 2014, ma lui non è mai stato troppo interessato. A gennaio la Juventus ci riproverà, nella speranza che arrivi qualche offerta che ingolosisca il centrocampista.