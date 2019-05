Percassi: "Chiediamo rispetto. Certe decisioni mandano il lavoro in fumo"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, torna sulla contestata finale di Coppa Italia, persa contro la Lazio. Sul VAR che non è intervenuto sul mani in area di Bastos: "Questo era un caso in cui era impossibile non intervenire e purtroppo è accaduto. Non capisco perché Calvarese alla VAR non abbia richiamato l'attenzione di Banti, proprio lui che come arbitro in campo ha dato un rigore per un fallo di mano su azione simile con espulsione di Biraschi nel derby di Genova. Il mani non visto di Bastos ha fatto girare il match. Noi chiediamo solo rispetto e attenzione perché certe decisioni mandano in fumo il lavoro di anni".